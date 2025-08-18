450 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo

Popüler Ürünler

OneVet Probiyotik Kediler için Sindirim ve Bağışıklık Güçlendirici Saşe
%17 İndirim
₺ 335,00
₺ 279,00
OneVet Probiyotik Kediler için Sindirim ve Bağışıklık Güçlendirici Saşe
%17 İndirim
₺ 335,00
₺ 279,00
1
OneVet Probiyotik Köpekler için Sindirim ve Bağışıklık Güçlendirici Saşe
%17 İndirim
₺ 335,00
₺ 279,00
OneVet Probiyotik Köpekler için Sindirim ve Bağışıklık Güçlendirici Saşe
%17 İndirim
₺ 335,00
₺ 279,00
1
OneVet Kedi ve Köpekler İçin Ağız ve Diş Bakımı Destekleyici Sprey
%17 İndirim
₺ 252,00
₺ 210,00
OneVet Kedi ve Köpekler İçin Ağız ve Diş Bakımı Destekleyici Sprey
%17 İndirim
₺ 252,00
₺ 210,00
1
OneVet Kedi Kumu Koku Giderici
OneVet Kedi Kumu Koku Giderici
%38 İndirim
₺ 40,00
₺ 24,90
1
OneVet Multi Vitamin Paste Bağışıklık Destekleyici Kedi Maltı
%17 İndirim
₺ 240,00
₺ 199,90
OneVet Multi Vitamin Paste Bağışıklık Destekleyici Kedi Maltı
%17 İndirim
₺ 240,00
₺ 199,90
1
OneVet Prebiotik Kedi ve Köpekler İçin Sindirim Sistemi Destekleyici Damla
%17 İndirim
₺ 261,00
₺ 217,00
OneVet Prebiotik Kedi ve Köpekler İçin Sindirim Sistemi Destekleyici Damla
%17 İndirim
₺ 261,00
₺ 217,00
1
OneVet Baby Cat Milk Sindirim ve Büyüme Destekleyici Yavru ve Anne Kedi Süt Tozu
%48 İndirim
₺ 52,00
₺ 27,00
OneVet Baby Cat Milk Sindirim ve Büyüme Destekleyici Yavru ve Anne Kedi Süt Tozu
%48 İndirim
₺ 52,00
₺ 27,00
1
OneVet Amino-Sol Yavru Kedi ve Köpekler İçin Gelişim Destekleyici Damla
%17 İndirim
₺ 250,00
₺ 208,00
OneVet Amino-Sol Yavru Kedi ve Köpekler İçin Gelişim Destekleyici Damla
%17 İndirim
₺ 250,00
₺ 208,00
1
OneVet Glukozamin Kedi ve Köpekler İçin Eklem, Kas ve Kıkırdak Sağlığı Destekleyici Damla
%17 İndirim
₺ 324,00
₺ 270,00
OneVet Glukozamin Kedi ve Köpekler İçin Eklem, Kas ve Kıkırdak Sağlığı Destekleyici Damla
%17 İndirim
₺ 324,00
₺ 270,00
1
OneVet Multi Vitamin Kedi ve Köpekler İçin Gelişim ve Bağışıklık Destekleyici Damla
%17 İndirim
₺ 261,00
₺ 217,00
OneVet Multi Vitamin Kedi ve Köpekler İçin Gelişim ve Bağışıklık Destekleyici Damla
%17 İndirim
₺ 261,00
₺ 217,00
1
OneVet Omega 3 Kedi ve Köpekler İçin Deri ve Tüy Sağlığı Destekleyici Balık Yağı
%17 İndirim
₺ 360,00
₺ 299,90
OneVet Omega 3 Kedi ve Köpekler İçin Deri ve Tüy Sağlığı Destekleyici Balık Yağı
%17 İndirim
₺ 360,00
₺ 299,90
1
OneVet Biotin Kedi ve Köpekler İçin Tüy Dökülmesini Önleyici Damla
%40 İndirim
₺ 470,00
₺ 280,00
OneVet Biotin Kedi ve Köpekler İçin Tüy Dökülmesini Önleyici Damla
%40 İndirim
₺ 470,00
₺ 280,00
1

Petzzshop: Kedi, Köpek Ürünlerinde Türkiye’nin Güvenilir Online Pet Shop’u!

Image
Image

En Çok Tercih Edilen Yavru Kedi Mamaları

Midos Tavuklu Yavru Kedi Maması
Midos Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 809,82
₺ 449,90
1
Juno Tavuklu Yavru Kedi Maması
Juno Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 3.220,02
₺ 1.788,90
1
Rico Tavuklu Yavru Kedi Maması
Rico Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 2.590,20
₺ 1.439,00
1
Signature Tavuklu Yavru Kedi Maması
Signature Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 1.100,07
₺ 611,15
1
Reflex Plus Siamese Hypoallergenic Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 961,45
₺ 534,14
Reflex Plus Siamese Hypoallergenic Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 961,45
₺ 534,14
1
Purina One Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
Purina One Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
%41 İndirim
₺ 672,00
₺ 395,00
1
Tofucat Mother&Babycat Tavuklu Anne ve Yavru Kedi Maması
Tofucat Mother&Babycat Tavuklu Anne ve Yavru Kedi Maması
%14 İndirim
₺ 699,00
₺ 599,00
1
Schesir Born Carnivore Baby Tavuklu ve Yumurtalı Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 998,82
₺ 554,90
Schesir Born Carnivore Baby Tavuklu ve Yumurtalı Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 998,82
₺ 554,90
1
Unique Tavuklu Düşük Tahıllı Yavru Kedi Maması
Unique Tavuklu Düşük Tahıllı Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 3.779,82
₺ 2.099,90
1
Advance Tavuk Etli Yavru Kedi Maması
Advance Tavuk Etli Yavru Kedi Maması
%38 İndirim
₺ 1.263,00
₺ 781,73
1
Reflex Plus Somonlu ve Pirinçli Yavru Kedi Maması
Reflex Plus Somonlu ve Pirinçli Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 665,21
₺ 369,56
1
Kargo Bedava
Reflex Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
Kargo Bedava
Reflex Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 865,30
₺ 480,72
1
Hills Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
Hills Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 1.620,94
₺ 900,52
1
Hills Kitten Ton Balıklı Yavru Kedi Maması
Hills Kitten Ton Balıklı Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 4.186,85
₺ 2.326,03
1
Brit Care Hipoalerjenik Kitten Tahılsız Tavuk ve Hindili Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 3.835,57
₺ 2.130,87
Brit Care Hipoalerjenik Kitten Tahılsız Tavuk ve Hindili Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 3.835,57
₺ 2.130,87
1
Advance Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
Advance Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
%46 İndirim
₺ 515,00
₺ 276,00
1
Mera Finest Fit Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
Mera Finest Fit Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 8.820,00
₺ 4.900,00
1
Whiskas Junior Tavuklu Yavru Kedi Maması
Whiskas Junior Tavuklu Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 176,04
₺ 97,80
1
Royal Canin Persian Kitten Yavru İran Kedisi Maması
Royal Canin Persian Kitten Yavru İran Kedisi Maması
%41 İndirim
₺ 2.179,00
₺ 1.282,00
1
Acana Kitten First Feast Tavuklu ve Ringa Balıklı Yavru Kedi Maması
Acana Kitten First Feast Tavuklu ve Ringa Balıklı Yavru Kedi Maması
%44 İndirim
₺ 2.333,92
₺ 1.296,62
1

En Çok Tercih Edilen Yavru Köpek Ürünleri

Pro Performance Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Köpek Maması
Pro Performance Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 4.679,64
₺ 2.599,80
1
Pro Performance Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 2.714,67
₺ 1.508,15
Pro Performance Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 2.714,67
₺ 1.508,15
1
Animal World Puppy Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Köpek Maması
Animal World Puppy Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 2.609,82
₺ 1.449,90
1
Pro Performance Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 4.287,87
₺ 2.382,15
Pro Performance Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 4.287,87
₺ 2.382,15
1
Advance Puppy Evine Hoş geldin Paketi
Advance Puppy Evine Hoş geldin Paketi
%41 İndirim
₺ 2.226,00
₺ 1.309,00
1
Reflex Plus Hypoallergenic Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması
%41 İndirim
₺ 2.737,00
₺ 1.610,00
Reflex Plus Hypoallergenic Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması
%41 İndirim
₺ 2.737,00
₺ 1.610,00
1
Midos Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Köpek Maması
Midos Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 894,92
₺ 497,18
1
Juno Sığır Etli Yavru Köpek Maması
Juno Sığır Etli Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 2.656,62
₺ 1.475,90
1
Signature Kuzulu Küçük Irk Yavru Köpek Maması
Signature Kuzulu Küçük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 1.349,82
₺ 749,90
1
Signature Kuzulu Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması
Signature Kuzulu Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 1.322,82
₺ 734,90
1
Rico Sığır Etli Yavru Köpek Maması
Rico Sığır Etli Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 2.140,02
₺ 1.188,90
1
Challenge Kuzu Etli Büyük Irk Yavru Köpek Maması
Challenge Kuzu Etli Büyük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 1.308,42
₺ 726,90
1
Reflex Plus Pug Hypoallergenic Tavuklu Yavru Köpek Maması
Reflex Plus Pug Hypoallergenic Tavuklu Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 939,85
₺ 522,14
1
Reflex Plus French Bulldog Hypoallergenic Tavuklu Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 941,22
₺ 522,90
Reflex Plus French Bulldog Hypoallergenic Tavuklu Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 941,22
₺ 522,90
1
Reflex Plus Somonlu Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek Maması
Reflex Plus Somonlu Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 1.013,65
₺ 563,14
1
Reflex Plus Kuzu Etli Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek Maması
Reflex Plus Kuzu Etli Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 1.014,30
₺ 563,50
1
Advance Puppy Mini Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek Maması
Advance Puppy Mini Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 1.484,82
₺ 824,90
1
Unique Somonlu ve Hamsili Orta ve Büyük Irk Düşük Tahıllı Yavru Köpek Maması
Unique Somonlu ve Hamsili Orta ve Büyük Irk Düşük Tahıllı Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 4.823,73
₺ 2.679,85
1
Unique Somonlu ve Hamsili Küçük Irk Düşük Tahıllı Yavru Köpek Maması
Unique Somonlu ve Hamsili Küçük Irk Düşük Tahıllı Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 1.529,82
₺ 849,90
1
Unique Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Düşük Tahıllı Yavru Köpek Maması
Unique Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Düşük Tahıllı Yavru Köpek Maması
%44 İndirim
₺ 1.376,82
₺ 764,90
1
Yeni Koleksiyon

PetzzCats Worm Matatabili ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
PetzzCats Worm Matatabili ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
%30 İndirim
₺ 450,00
₺ 315,00
1
PetzzCats Bug Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
PetzzCats Bug Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
%29 İndirim
₺ 330,00
₺ 234,00
1
PetzzCats Ghost Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
PetzzCats Ghost Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
%31 İndirim
₺ 260,00
₺ 180,00
1
PetzzCats Fish Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
PetzzCats Fish Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
%29 İndirim
₺ 330,00
₺ 234,00
1
PetzzCats Mr.Mata Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
PetzzCats Mr.Mata Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
%31 İndirim
₺ 310,00
₺ 215,00
1
PetzzCats Stick Man Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
PetzzCats Stick Man Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
%31 İndirim
₺ 310,00
₺ 215,00
1
PetzzCats Pulpy Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
PetzzCats Pulpy Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
%31 İndirim
₺ 310,00
₺ 215,00
1
PetzzCats Zımpara Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
PetzzCats Zımpara Matatabi ve Çıngırak Sesli Peluş Kedi Oyuncağı
%31 İndirim
₺ 310,00
₺ 215,00
1
Veterinerler Tarafından Tavsiye Edilen Kedi Vitaminleri

Veterinerler Tarafından Tavsiye Edilen Kedi Vitaminleri

25 Eylül 2025 10:27 / Okuma Süresi: 1 dk.

Veterinerlerin tavsiye ettiği en iyi kedi vitaminleri listesi! 🐾 OneVet, GimCat, Beaphar ve daha fazlası Petzzshop güvencesiyle burada.

Devamını Oku
Muhabbet Kuşu İsimleri: En Güzel Öneriler

Muhabbet Kuşu İsimleri: En Güzel Öneriler

25 Eylül 2025 10:14 / Okuma Süresi: 0 dk.

En güzel muhabbet kuşu isimleri listesi: Erkek, dişi, Albino, Lutino, İngiliz ve Çekoslavak muhabbet kuşu isimleri önerileri.

Devamını Oku
Pakistan Papağanı: Özellikleri, Bakımı ve Beslenmesi

Pakistan Papağanı: Özellikleri, Bakımı ve Beslenmesi

25 Eylül 2025 10:06 / Okuma Süresi: 1 dk.

Pakistan papağanı özellikleri, bakımı, beslenmesi ve konuşma yeteneği hakkında tüm bilgileri öğrenin. Pakistan papağanı sahiplenecekler için rehber!

Devamını Oku
Papağanlar Kaç Yıl Yaşar?

Papağanlar Kaç Yıl Yaşar?

24 Eylül 2025 12:34 / Okuma Süresi: 1 dk.

Papağanların ömrü ne kadar? 🐦 Türlere göre papağan yaşam süresi tablolu anlatım ile sizler için hazırlandı. Muhabbet kuşundan ara papağanına kadar detaylı rehber burada!

Devamını Oku
Alman Kurdu Mama Tavsiyeleri - En İyi

Alman Kurdu Mama Tavsiyeleri - En İyi

15 Eylül 2025 11:31 / Okuma Süresi: 1 dk.

Alman Kurdu için en iyi mama hangisi? Yavru, yetişkin ve yaşlı Alman Kurdu mama tavsiyeleri, beslenme rehberi ve sıkça sorulan sorular burada!

Devamını Oku
En İyi Kısır Kedi Maması

En İyi Kısır Kedi Maması

10 Eylül 2025 12:31 / Okuma Süresi: 1 dk.

Kısırlaştırılmış kediniz için doğru mamayı arıyorsanız, fiyat/performans, hassas sindirim ve premium önerilerimizle doğru seçimi kolaylaştırın. Hızlı karar tablosu + SSS!

Devamını Oku
Yavru Kedilerde Kabızlık

Yavru Kedilerde Kabızlık

9 Eylül 2025 10:18 / Okuma Süresi: 1 dk.

Yavru kediniz kabız mı oldu? Belirtileri, nedenleri ve evde uygulanabilecek çözümleri öğrenin. 48 saati geçen kabızlıkta veterinere başvurun.

Devamını Oku
Kedilerin Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır

Kedilerin Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır

9 Eylül 2025 09:09 / Okuma Süresi: 0 dk.

Kedilerin cinsiyeti nasıl anlaşılır? Erkek ve dişi kedileri ayırt etmenin en kolay yolları, yavru kedilerde cinsiyet belirleme ipuçları ve veteriner önerileri için rehberimizi okuyun.

Devamını Oku
Köpeklerde Menopoz

Köpeklerde Menopoz

9 Eylül 2025 08:56 / Okuma Süresi: 1 dk.

Köpekler menopoz geçirir mi? Yaşlı dişi köpeklerde kızgınlık dönemi, menopoz farkı ve kısırlaştırma ile ilgili merak edilenler burada!

Devamını Oku
Köpeklerde Prostat Belirtileri

Köpeklerde Prostat Belirtileri

9 Eylül 2025 08:39 / Okuma Süresi: 1 dk.

Köpeklerde prostat büyümesi: Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri. Kısırlaştırma, ilaç ve destekleyici ürünlerle ilgili tüm detaylar burada.

Devamını Oku
Köpek Şampuanı Nasıl Olmalı?

Köpek Şampuanı Nasıl Olmalı?

8 Eylül 2025 13:51 / Okuma Süresi: 1 dk.

Köpeğinizin tüy ve cilt sağlığı için en iyi şampuan markaları Petzzshop’ta! Menforsan, ProOne, Purele ve daha fazlasını indirimli fiyatlarla keşfedin.

Devamını Oku
Kısa Tüylü Kedi Irkları

Kısa Tüylü Kedi Irkları

8 Eylül 2025 10:06 / Okuma Süresi: 1 dk.

Kısa tüylü kediler hakkında her şey: Özellikleri, en popüler ırklar, bakım ipuçları ve beslenme önerileri. Tüy sağlığı için en iyi mamalar ve ürünler Petzzshop’ta.

Devamını Oku
Köpeklerde Kanlı İshal (Canine Parvovirus)

Köpeklerde Kanlı İshal (Canine Parvovirus)

3 Eylül 2025 10:02 / Okuma Süresi: 1 dk.

Köpeklerde kanlı ishal (Canine Parvovirus) nedir, belirtileri nelerdir? Parvovirüs tedavisi, korunma yöntemleri ve önerilen ürünler için Petzzshop blogunu okuyun.

Devamını Oku
En İyi Kedi Tüyü Toplayıcı

En İyi Kedi Tüyü Toplayıcı

22 Ağustos 2025 12:16 / Okuma Süresi: 1 dk.

Kedi tüyü sorununuz mu var? En iyi kedi tüyü toplayıcı rulo, silikon, elektrikli ve eldiven modelleri Petzzshop’ta! Ücretsiz kargo fırsatını kaçırmayın.

Devamını Oku
Nesli Tükenmek Üzere Olan Köpek Irkları

Nesli Tükenmek Üzere Olan Köpek Irkları

22 Ağustos 2025 10:49 / Okuma Süresi: 0 dk.

Dünyada nesli tükenmekte olan köpek ırklarını keşfedin. Bu nadir köpeklerin özellikleri, tehlike sebepleri ve sahiplenme ipuçları Petzzshop Blog’da.

Devamını Oku
American Shorthair Kedisi Özellikleri ve Bakımı

American Shorthair Kedisi Özellikleri ve Bakımı

19 Ağustos 2025 13:07 / Okuma Süresi: 1 dk.

American Shorthair kedisi özellikleri, bakımı, karakteri ve beslenmesi hakkında detaylı bilgiler. Sağlıklı yaşam için mama ve ürün tavsiyeleri Petzzshop’ta!

Devamını Oku
American Wirehair Kedisi Özellikleri ve Bakımı

American Wirehair Kedisi Özellikleri ve Bakımı

19 Ağustos 2025 12:55 / Okuma Süresi: 1 dk.

American Wirehair kedisi özellikleri, karakteri ve bakımı hakkında her şeyi öğrenin. Tüy sağlığı için en iyi mama ve ürün önerileri Petzzshop güvencesiyle

Devamını Oku
California Spangled Özellikleri ve Bakımı

California Spangled Özellikleri ve Bakımı

18 Ağustos 2025 08:50 / Okuma Süresi: 0 dk.

California Spangled Özellikleri ve Bakımı | Leopar görünümlü California Spangled kedisinin karakteri, sağlığı, beslenmesi ve bakımı hakkında detaylı bilgiler Petzzshop rehberinde

Devamını Oku
American Bobtail Özellikleri ve Bakımı

American Bobtail Özellikleri ve Bakımı

18 Ağustos 2025 08:40 / Okuma Süresi: 1 dk.

American Bobtail Özellikleri ve Bakımı | Sevimli kısa kuyruklu American Bobtail kedisinin karakteri, sağlığı, beslenmesi ve bakımı hakkında tüm bilgiler Petzzshop rehberinde

Devamını Oku
Shar Pei Özellikleri ve Bakımı

Shar Pei Özellikleri ve Bakımı

18 Ağustos 2025 08:22 / Okuma Süresi: 1 dk.

Shar Pei köpeği hakkında her şey: Karakteri, beslenmesi, eğitimi ve sağlık sorunları. Shar Pei’niz için en iyi mama ve vitamin destekleri Petzzshop güvencesiyle!

Devamını Oku